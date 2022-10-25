Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
21 минуту назад

Звездный кондитер Ренат Агзамов раскрыл способ не набирать вес

Катерина Саломе

Лишние килограммы набрать легко, поэтому за фигурой нужно тщательно следить. Популярный российский телеведущий, кондитер Ренат Агзамов раскрыл секрет, как ему удается не толстеть. Его слова приводит «Газета.Ru»

Звездный кондитер раскрыл способ не набирать вес
Фото: Кадр из телешоу "Кондитер"Кадр из телешоу "Кондитер"

По словам шоумена, он питается лишь дважды в день. Такой режим позволяет ему сохранять энергию и при этом не переедать.

Реальный отзыв: может ли корректирующее белье смоделировать фигуру

«Я так делаю: завтракаю и поздно обедаю, часа в четыре-пять. Мы по этой формуле с супругой питаемся уже много лет», — рассказал Агзамов, добавив, что после семи вечера не пьет даже чай и воду.

Также Агзамов напомнил о важности регулярных тренировок. Он отметил, что занимается спортом три раза в неделю в тренажерном зале.

Ранее мы писали о том, что диетолог рассказала, как не переедать.

Звёзды,Ренат Агзамов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители