Звездный кондитер раскрыл способ не набирать вес

Лишние килограммы набрать легко, поэтому за фигурой нужно тщательно следить. Популярный российский телеведущий, кондитер Ренат Агзамов раскрыл секрет, как ему удается не толстеть. Его слова приводит «Газета.Ru»

Фото: Кадр из телешоу "Кондитер" Кадр из телешоу "Кондитер"

По словам шоумена, он питается лишь дважды в день. Такой режим позволяет ему сохранять энергию и при этом не переедать.

«Я так делаю: завтракаю и поздно обедаю, часа в четыре-пять. Мы по этой формуле с супругой питаемся уже много лет», — рассказал Агзамов, добавив, что после семи вечера не пьет даже чай и воду.

Также Агзамов напомнил о важности регулярных тренировок. Он отметил, что занимается спортом три раза в неделю в тренажерном зале.