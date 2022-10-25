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8 минут назад

Наташа Королева рассказала, из-за чего Пугачева ревновала Игоря Николаева

Слово и Дело

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала, что сбежавшая из России артистка Алла Пугачева в свое время с ревностью отнеслась к ее роману с композитором Игорем Николаевым. Бывшая пара прожила вместе около десяти лет. Однако не всегда окружение музыканта принимало молодую артистку. По словам Королевой, она пришлась не по нраву Примадонне.

Королева рассказала, как Пугачева ревновала Николаева
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то молодуху из Киева. Она, как настоящая мама, защищала его», — объяснила Королева в ходе программы «Секрет на миллион».

Позднее отношения установились. Артистка призналась, что в тяжелый момент расставания с композитором услышала утешительные слова от поначалу невзлюбившей ее Пугачевой.

Звёзды,Наташа Королева,Алла Пугачева,Игорь Николаев,
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