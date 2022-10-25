Королева рассказала, как Пугачева ревновала Николаева

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала, что сбежавшая из России артистка Алла Пугачева в свое время с ревностью отнеслась к ее роману с композитором Игорем Николаевым. Бывшая пара прожила вместе около десяти лет. Однако не всегда окружение музыканта принимало молодую артистку. По словам Королевой, она пришлась не по нраву Примадонне.
«У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то молодуху из Киева. Она, как настоящая мама, защищала его», — объяснила Королева в ходе программы «Секрет на миллион».
Позднее отношения установились. Артистка призналась, что в тяжелый момент расставания с композитором услышала утешительные слова от поначалу невзлюбившей ее Пугачевой.