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2 часа назад

Ольга Орлова рассказала поклонникам, как вести себя с любовницей мужа

Eva.ru

Слова Ольги Орловой довольно часто придают ее поклонницам сил и уверенности, а ее пример учит позитиву и доброте. Не удивительно, что в сети телеведущая регулярно сталкивается с просьбами о совете. На этот раз Ольга рассказала подписчице, как вести себя с любовницей мужа.

Орлова объяснила, как вести себя с любовницей мужа
Фото: Eva.ruEva.ru

Ольга Орлова вызывает у многих людей не просто симпатию, но и доверие. К телеведущей с завидной регулярностью обращаются за советами и в поисках поддержки.

Так, во время очередного диалога с подписчиками Ольга столкнулась с довольно интимным вопросом поклонницы. Женщину интересовало, что Орлова ей может посоветовать, касательно измены мужа. Как вести себя с супругом, который признался в неверности. Со слов женщины, у них с мужем есть общий сын и тон вопроса дает ясно понять — развод все же нежелателен. Орлова явно была удивлена вопросом незнакомки, но избежать иронии все-таки не смогла.

«Что делать? Пригласить ее в гости, стол накрыть… Странный вопрос… А какие варианты? Жить с ним, легализовав любовницу в вашей семье? Просто если бы он с ней порвал, вам бы не рассказывал. Если сообщил, значит, в планах с ней продолжать», — написала телеведущая.

Такая категоричность Ольги четко обозначила ее позицию по отношению к неверности партнера. Ни на какие попытки поговорить с мужем и спасти семью ведущая даже не намекнула.

Звёзды,Ольга Орлова,
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