Стилист объяснил, почему у Кэти Перри "залип" глаз на сцене

"Две ленты искусственных ресниц размещаются на верхнем веке между рядом собственных ресниц. Магнитики таким образом соединяются между собой. Так как артисты на сцене не стоят, а танцуют, играют, активно двигаются, то стилисты часто подстраховываются - мы дополнительно закрепляем ленты с ресницами, используя специальный клей", - продолжил он.