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1 час назад

Российский стилист объяснил, почему у Кэти Перри "залип" глаз на сцене

Газета.Ru

Российский стилист Анвар Очилов в беседе с kp.ru объяснил видео, в котором у американской певицы Кэти Перри "самопроизвольно" закрывается глаз. 38-летней артистке несколько раз пришлось открыть глаз.

Стилист объяснил, почему у Кэти Перри "залип" глаз на сцене
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У Кэти Перри глаз не дергается, он просто "залип" -точнее ресницы прилипли. Такое случается и у наших звезд, просто тут неудобный момент вдруг попал на видео поклонника", - сказал Очилов.

Он рассказал, что артистки на съемках и концертах часто используют не обычные накладные ресницы, а ресницы на магнитах.

"Две ленты искусственных ресниц размещаются на верхнем веке между рядом собственных ресниц. Магнитики таким образом соединяются между собой. Так как артисты на сцене не стоят, а танцуют, играют, активно двигаются, то стилисты часто подстраховываются - мы дополнительно закрепляем ленты с ресницами, используя специальный клей", - продолжил он.

По словам Очилова, если добавить слишком много клея, при активном закрывании глаз ресницы могут склеиться. Кроме того, добавил он, стилисты могли неправильно приклеить ресницы.

"Во-первых, видно, что один из пучков немного отошел и она его приклеила заново. Но, во-вторых, верхние ресницы просто прилипли к нижнему веку - магниты сцепились и не давали глазу открыться. Здесь либо брак самих ресниц, либо ошибка визажиста", - заключил он.

Ранее Кэти Перри заявила, что туфли ее бренда обладают чувством юмора.

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