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2 часа назад

54-летняя Карла Бруни восхитила поклонников пляжным фото

Газета.Ru

Топ-модель, певица и супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Карла Бруни восхитила поклонников пляжным фото.

54-летняя Карла Бруни восхитила поклонников пляжным фото
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Соответствующий снимок она опубликовала в социальных сетях. 54-летняя Карла Бруни выложила в личном блоге сделанную на пляже фотографию. На опубликованном снимке бывшая первая леди Франции предстала в футболке, олимпийке и плавках.

"Зима близко, друзья мои. Последний заплыв в море", — говорится в подписи к публикации.

"Прекрасная", "Выглядите, как кукла Барби", "Фантастическая", — восхищались Карлом Бруни ее поклонники в комментариях.

Несмотря на возраст, Карла Бруни продолжает заниматься модельной деятельностью. В июле этого года супруга бывшего президента Франции Николя Саркози снялась в купальнике для обложки журнала Madame Figaro, а в сентябре приняла участие в показе Tod's в рамках Недели моды в Милане. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Карла Бруни отстригла прядь волос в поддержку женщин Ирана.

Звёзды,Николя Саркози,
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