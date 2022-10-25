54-летняя Карла Бруни восхитила поклонников пляжным фото

Соответствующий снимок она опубликовала в социальных сетях. 54-летняя Карла Бруни выложила в личном блоге сделанную на пляже фотографию. На опубликованном снимке бывшая первая леди Франции предстала в футболке, олимпийке и плавках.

"Зима близко, друзья мои. Последний заплыв в море", — говорится в подписи к публикации.

Несмотря на возраст, Карла Бруни продолжает заниматься модельной деятельностью. В июле этого года супруга бывшего президента Франции Николя Саркози снялась в купальнике для обложки журнала Madame Figaro, а в сентябре приняла участие в показе Tod's в рамках Недели моды в Милане. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Карла Бруни отстригла прядь волос в поддержку женщин Ирана.