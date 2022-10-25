Наталия Медведева впервые показала сыновей

В июле этого года Наталия Медведева стала мамой в третий раз. Пол новорожденного малыша актриса пока раскрывать не хочет. Известно, что она воспитывает еще двоих сыновей — семилетнего Илью и четырехлетнего Тимофея.

Фото: New Magazine New Magazine

Долгое время звезда «Comedy Woman» предпочитала не показывать своих детей публике, а если и публиковала фотографии с ними, то обязательно скрывала лицо.

Однако теперь актриса решила перестать скрывать семью и показала своих наследников. В минувшие выходные Наталия с мужем и старшими детьми отправились в цирк. Она опубликовала фото семейного выхода и не скрывала мальчиков. Кто бы мог подумать, что они уже стали такими взрослыми.

«Наша банда! Правда, не вся! Ходили в цирк на Цветном в субботу, самого маленького члена семьи оставили дома», — рассказывает артистка.

Также она отметила, что начнет знакомить фолловеров с семьей.

«Начну вас наконец знакомить со своей семьей ближе», — призналась Наталия Медведева.

Интересно, что скрывать своих детей артистке не доставляло никаких неудобств. Конспирации актрисы может позавидовать каждый. Летом Наталия Медведева родила третьего малыша, а все 9 месяцев знаменитость скрывала беременность. Так, новость о прибавлении в звездной семье стала неожиданностью. Кроме того, артистка не любит делиться подробностями своей личной жизни. Наталия редко рассказывает о семейном быте, однако очень любит поднимать тему воспитания детей. Не так давно она призналась, что ждет, когда ее сыновья достигнут подросткового возраста.