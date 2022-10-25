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42 минуты назад

Жена Цекало намекнула на свою беременность

New Magazine

Александр Цекало женился на Дарине Эрвин три года назад. За это время молодой супруге Цекало не раз приписывали беременность. Однако, все оставалось на уровне слухов. На днях в социальное сети Дарины появилась фотография, где виден заметно округлившийся животик.

Жена Цекало намекнула на свою беременность
Фото: New MagazineNew Magazine

«Приступ паники. Ты это заслужил», — подписала снимок девушка.

Раньше Эрвин шутила уже по этому поводу и после слухов о её беременности и даже выкладывала УЗИ с изображением гамбургера в желудке.

Так, прошлым летом Дарина демонстрировала в сторис своим подписчикам округлившийся животик. Тогда все ожидали, что Цекало в четвертый раз станет отцом и бросились радостно поздравлять пару. Однако не случилось.

Между тем Александру уже 61, а Дарине 31. Самое время. Хотя Александр не выглядит на свой возраст. Благодаря молодой супруге он очень изменился внешне: постройнел, похорошел.

У Цекало есть двое детей от третьей жены Виктории Галушки, с которой он прожил десять лет.

Напомним, роман шоумена с актрисой казахского происхождения развивался стремительно. Быстро влюбился, развелся со своей женой Викторией Галушкой, отобрал у нее ее фамилию и стремительно женился на молоденькой Дарине.

Друзья и коллеги поговаривают, что Цекало не узнать, он стал самым настоящий подкаблучником. Впрочем, продюсер и сам не отрицает, что четвертая жена для него весь мир.

«Я встретил Дарину и полюбил ее. Это эмоции, связанные с семьей, с диким желанием и ощущением счастья от настоящей семьи… Меня интересует только мнение моей жены Дариши по поводу того, что происходит в этой жизни, в нашей жизни, в работе или еще в чем-то…», — признается Цекало.

Пара поженилась зимой 2019 года в Америке. Сейчас супруги живут в Майами, где Дарина занимается эротической живописью и снимается в кино. Цекало подле молодой жены выглядит счастливым и умиротворенным. А Дарина постоянно делится с поклонниками откровенными фото, от которых бросает в жар. Фото: социальные сети

Звёзды,Виктория Галушка,Александр Цекало,
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