Тутта Ларсен назвала подонком Моргенштерна за разврат

Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен не позволяет своим детям слушать творчество рэпера Моргенштерна, признанного иноагентом в РФ. Она уверена — популярный среди молодежи артист «делает дерьмо».
«Мои дети не слушают его именно потому, что это — плохая музыка. И плохие тексты. Я не знаю, почему мы все время говорим об этом человеке, потому что он делает дерьмо», — не подбирая выражений, высказалась Ларсен.
Ведущая считает, что треки рэпера не имеют ничего общего с музыкой и творчеством.
«Это сплошная провокация, это разврат. Разврат не в том смысле, я не про секс сейчас говорю. Я говорю про разврат интеллектуальный», — высказалась она в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа».
Тутта Ларсен считает, что своими хитами Моргенштерну удаетсяманипулировать сознанием подрастающего поколения, которые хотят свободы. Однако вместо этого в его композиции заложена сплошная грязь. Телеведущая в открытую говорит, что не уважает Моргенштерна. Она уверена, без его песен молодежь не пострадает.