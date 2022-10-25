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2 часа назад

Елена Летучая раскрыла главную ошибку женщин в отношениях

Мослента

Главную ошибку женщин в отношениях с мужчинами раскрыла в личном Telegram-канале известная телеведущая Елена Летучая. По ее мнению, представительница прекрасного пола рискует лишиться партнера, если считает, что он ей что-то должен.

Летучая раскрыла главную ошибку женщин в отношениях
Фото: МослентаМослента

«Что в отношениях должен мужчина? Он должен уметь что угодно починить, должен обеспечивать семью, должен быть верен своей возлюбленной, должен продолжать ее любить, даже если она поправилась на 50 килограммов и ничего не планирует с этим делать... А должен ли?» — предложила знаменитость подписчикам порассуждать.

Летучая предположила, что у мужчин на слово «должен» сформировалась своеобразная аллергия, при которой они «звереют и убегают». На ее взгляд, современные женщины чересчур требовательны к своим избранникам. Чтобы не остаться в одиночестве, им следует найти баланс в общении, считает она.

Звёзды,Елена Летучая,
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