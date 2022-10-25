Летучая раскрыла главную ошибку женщин в отношениях

«Что в отношениях должен мужчина? Он должен уметь что угодно починить, должен обеспечивать семью, должен быть верен своей возлюбленной, должен продолжать ее любить, даже если она поправилась на 50 килограммов и ничего не планирует с этим делать... А должен ли?» — предложила знаменитость подписчикам порассуждать.