Анджелина Джоли навестила дочь Захару в колледже

Актриса Анджелина Джоли навестила их с Брэдом Питтом 17-летнюю дочь Захару в колледже. Об этом сообщает издание Page Six.

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Анджелину Джоли заметили в Spelman College в Атланте (штат Джорджия, США), куда этим летом была зачислена их с Брэдом Питтом 17-летняя дочь Захара. Актриса навестила свою наследницу и заодно пообщалась и сфотографировалась со своими поклонниками, о чем те рассказали в Twitter.

Spelman College — частный гуманитарный колледж для темнокожих девушек. Основанный в 1881 году, он является одним из старейших действующих в США женских колледжей.