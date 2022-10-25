Анджелина Джоли навестила дочь Захару в колледже

Актриса Анджелина Джоли навестила их с Брэдом Питтом 17-летнюю дочь Захару в колледже. Об этом сообщает издание Page Six.
Анджелину Джоли заметили в Spelman College в Атланте (штат Джорджия, США), куда этим летом была зачислена их с Брэдом Питтом 17-летняя дочь Захара. Актриса навестила свою наследницу и заодно пообщалась и сфотографировалась со своими поклонниками, о чем те рассказали в Twitter.
Spelman College — частный гуманитарный колледж для темнокожих девушек. Основанный в 1881 году, он является одним из старейших действующих в США женских колледжей.
Актриса воспитывает шестерых детей, трое из которых (21-летний Мэддокс, 18-летний Пакс и 17-летняя Захара) — приемные. В 2006 году у Анджелина Джоли и Брэда Питта родилась дочь Шайло, а в 2008-м на свет появились Нокс и Вивьен.