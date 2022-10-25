Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
2 часа назад

Анджелина Джоли навестила дочь Захару в колледже

Газета.Ru

Актриса Анджелина Джоли навестила их с Брэдом Питтом 17-летнюю дочь Захару в колледже. Об этом сообщает издание Page Six.

Анджелина Джоли навестила дочь Захару в колледже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Анджелину Джоли заметили в Spelman College в Атланте (штат Джорджия, США), куда этим летом была зачислена их с Брэдом Питтом 17-летняя дочь Захара. Актриса навестила свою наследницу и заодно пообщалась и сфотографировалась со своими поклонниками, о чем те рассказали в Twitter.

Spelman College — частный гуманитарный колледж для темнокожих девушек. Основанный в 1881 году, он является одним из старейших действующих в США женских колледжей.

Актриса воспитывает шестерых детей, трое из которых (21-летний Мэддокс, 18-летний Пакс и 17-летняя Захара) — приемные. В 2006 году у Анджелина Джоли и Брэда Питта родилась дочь Шайло, а в 2008-м на свет появились Нокс и Вивьен.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители