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2 часа назад

Елена Летучая осудила российских женщин за меркантильность

Слово и Дело

Телеведущая Елена Летучая раскритиковала женщин за меркантильность. По ее мнению, многие представительницы прекрасного пола считают мужчин своими должниками.

Елена Летучая осудила российских женщин за меркантильность
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Экс-ведущая шоу «Ревизорро» рассказала о жалобах подруги, которой молодой человек не заказал самое дорогое шампанское. Этот случай заставил блондинку задуматься.

«У нас в России есть стереотип у женщин, что мужчина должен. Что он должен женщине доказать что-то, но должен ли он столько, сколько хотим мы, женщины в России?» — высказалась Летучая в Telegram-канале.

Она задалась вопросом, где существует грань нормальных и завышенных желаний.

Звёзды,Елена Летучая,
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