Елена Летучая осудила российских женщин за меркантильность

Телеведущая Елена Летучая раскритиковала женщин за меркантильность. По ее мнению, многие представительницы прекрасного пола считают мужчин своими должниками.
Экс-ведущая шоу «Ревизорро» рассказала о жалобах подруги, которой молодой человек не заказал самое дорогое шампанское. Этот случай заставил блондинку задуматься.
«У нас в России есть стереотип у женщин, что мужчина должен. Что он должен женщине доказать что-то, но должен ли он столько, сколько хотим мы, женщины в России?» — высказалась Летучая в Telegram-канале.
Она задалась вопросом, где существует грань нормальных и завышенных желаний.