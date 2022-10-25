Сестра Ким Кардашьян купила дом известного ведущего в США

Сестра бизнесвумен и телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница и актриса Кортни Кардашьян вместе со своим мужем, барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером купила особняк известного ведущего Конана О'Брайена в США. Об этом сообщает Dirt.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Новый дом супругов, которые прежде никогда не жили вместе, расположен в калифорнийском городе Карпинтерия. Сумма сделки составила 14,5 миллиона долларов.

Предыдущий хозяин, О'Брайен, значительно переделал дом 1957 года постройки. В особняке площадью 199 квадратных метров есть четыре спальни, три ванных комнаты и дополнительный санузел, а также кухня, гостиная и кладовая. Стены в нем выполнены из стекла. Из гостиной можно попасть на большую террасу, подходящую для приемов пищи, а из спален — на балконы, откуда открывается вид на океан.

На участке размером в 0,16 гектара есть двухэтажный гостевой дом с двумя спальнями, гостиная и небольшая кухня с барной стойкой, зона для отдыха с видом на океан, а также гараж на два автомобиля с зарядной станцией для электромобиля. Новыми соседями Кардашьян и Баркера стали актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис, а также режиссер Джордж Лукас.