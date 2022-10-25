Женя Ранетка призналась, что ее дочь — карлик

Бывшая участница группы «Ранетки» Женя Огурцова счастливая мама двух прекрасных детей. Подписчики с удовольствием наблюдают за ее жизнью в роли матери. Женя не стесняется делиться трудностями и проблемами. Так, некоторое время назад певица ошарашила подписчиков грустной новостью – ее вторая дочь Ева родилась с особенностями. У нее оформлена инвалидность до 18 лет.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности», — откровенничала Женя.

Какой именно диагноз поставили дочери, Огурцова пообещала рассказать в свой книге. И ее книга вышла в свет! Купить ее можно за 599 рублей. По словам Жени, ее вторая книга «очень настоящая, живая и без фальши».

«Она про маму, которая, родив особенную дочь, потеряла все ориентиры, надежду и веру в Бога. Но со временем приобрела кое-что поважнее», – пишет певица.