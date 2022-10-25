Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
51 минуту назад

Женя Ранетка призналась, что ее дочь — карлик: «Родив особенную дочь, потеряла все ориентиры, надежду и веру в Бога»

Popcake.tv

Бывшая участница группы «Ранетки» Женя Огурцова счастливая мама двух прекрасных детей. Подписчики с удовольствием наблюдают за ее жизнью в роли матери. Женя не стесняется делиться трудностями и проблемами. Так, некоторое время назад певица ошарашила подписчиков грустной новостью – ее вторая дочь Ева родилась с особенностями. У нее оформлена инвалидность до 18 лет.

Женя Ранетка призналась, что ее дочь — карлик
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности», — откровенничала Женя.

Какой именно диагноз поставили дочери, Огурцова пообещала рассказать в свой книге. И ее книга вышла в свет! Купить ее можно за 599 рублей. По словам Жени, ее вторая книга «очень настоящая, живая и без фальши».

«Она про маму, которая, родив особенную дочь, потеряла все ориентиры, надежду и веру в Бога. Но со временем приобрела кое-что поважнее», – пишет певица.

У себя в микроблоге девушка намекнула, что выбрала именно эту дату, так как 25 октября осведомлённости о карликовости. Таким образом, Женя дала понять, что у Евы генетическое заболевание, приводящее к выраженной диспропорциональной низкорослости. В социальных Сетях поклонники поддерживают Женю Огурцову и желают ее дочери здоровья.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители