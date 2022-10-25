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50 минут назад

53-летний Стас Михайлов раскрыл секрет хорошей формы

Мослентаиещё 1

Секрет хорошей формы раскрыл в беседе с «Пятым каналом» 53-летний певец Стас Михайлов.

53-летний Стас Михайлов раскрыл секрет хорошей формы
Фото: МослентаМослента

Артист рассказал, что каждый день занимается в тренажерном зале и любит посещать баню. Кроме того, Михайлов следит за питанием.

«Месяц попробуй не есть хлеб. Это очень важно. Хлеб и алкоголь — это все, с чего сразу набираешь», — дал певец совет желающим похудеть.

При этом певец отрицает хирургические вмешательства. «Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен еще», — ответил артист на вопрос журналистов об операциях.

Звёзды,Стас Михайлов,
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