Наследство Бориса Моисеева перейдет Марксу

«Да, у Бори было много всего. Он любил драгоценности и держал дома коллекцию алмазов и бриллиантов. Но пока он был жив, я никогда не задавал ему никаких вопросов. И сейчас для меня важно не столько имущество, сколько восстановить некоторую справедливость. Уверен, сделать это просто необходимо».