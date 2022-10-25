Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
48 минут назад

«У Бори была большая коллекция алмазов»: наследство Бориса Моисеева перейдет Марксу

Passion.ru

Старший брат Бориса Моисеева поделился своими мыслями о наследстве.

Наследство Бориса Моисеева перейдет Марксу
Фото: Passion.ruPassion.ru

По словам Маркса Моисеева, ближайшего родственника эксцентричного шоу-мена, трагическая весть застала его за границей, поэтому появиться на похоронах не получилось.

На вопрос о крупном наследстве, оставшемся после певца, Маркс говорит журналистам:

«Да, у Бори было много всего. Он любил драгоценности и держал дома коллекцию алмазов и бриллиантов. Но пока он был жив, я никогда не задавал ему никаких вопросов. И сейчас для меня важно не столько имущество, сколько восстановить некоторую справедливость. Уверен, сделать это просто необходимо».

Звёзды,Борис Моисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители