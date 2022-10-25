Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
33 минуты назад

Кендалл Дженнер прошлась по улице в нижнем белье

Lenta.ru

Американская супермодель Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Кендалл Дженнер прошлась по улице в нижнем белье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелеса в черном боди в сочетании с тонкими колготками бренда Calzedonia. Образ манекенщицы дополнили туфли модели Mary Jane марки Tom Ford, крупные серьги модного дома Dolce & Gabbana за 775 долларов (47,8 тысячи рублей) и кружевная фата, которая прикрывала ее лицо с ярким макияжем.

Помимо Дженнер, в нижнем белье вышла в свет модель и жена Джастина Бибера Хейли, которая предпочла винтажное ночное платье Victoria’s Secret и чулки. Известно, что девушки направлялись на вечеринку в честь 27-летия хип-хоп-исполнительницы Doja Cat.

Звёзды,Кендалл Дженнер,Джастин Бибер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители