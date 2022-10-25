Кендалл Дженнер прошлась по улице в нижнем белье

Американская супермодель Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелеса в черном боди в сочетании с тонкими колготками бренда Calzedonia. Образ манекенщицы дополнили туфли модели Mary Jane марки Tom Ford, крупные серьги модного дома Dolce & Gabbana за 775 долларов (47,8 тысячи рублей) и кружевная фата, которая прикрывала ее лицо с ярким макияжем.