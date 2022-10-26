Анна Семенович заявила, что планирует завести ребенка

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала и о потенциальном папе будущего малыша.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Актриса и певица Анна Семенович планирует познать радости материнства. 42-летнюю знаменитость не пугают трудности, которые могут возникнуть в плане здоровья.

Недавно одна из поклонниц спросила Анну в соцсетях: «Детей планируете?»

Ответ Семенович был положительным.

Другой интернет-пользователь поинтересовался, какой у исполнительницы идеал мужчины.

«Тот, которого люблю. А люблю я смелого, любящего, веселого и одновременно серьезного, доброго и щедрого мужчину», - рассказала Семенович.

Анна в последнее время не говорит о своей личной жизни. В начале года звезда пыталась начать отношения с мужчиной по имени Юрий, с которым познакомилась на телешоу «Давай поженимся». Однако «химии» между бывшей солисткой «Блестящих» и Юрием не возникло.