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1 час назад

Анна Семенович заявила, что планирует завести ребенка

runews24.ru

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала и о потенциальном папе будущего малыша.

Анна Семенович заявила, что планирует завести ребенка
Фото: runews24.rurunews24.ru

Актриса и певица Анна Семенович планирует познать радости материнства. 42-летнюю знаменитость не пугают трудности, которые могут возникнуть в плане здоровья.

Недавно одна из поклонниц спросила Анну в соцсетях: «Детей планируете?»

Ответ Семенович был положительным.

Другой интернет-пользователь поинтересовался, какой у исполнительницы идеал мужчины.

«Тот, которого люблю. А люблю я смелого, любящего, веселого и одновременно серьезного, доброго и щедрого мужчину», - рассказала Семенович.

Анна в последнее время не говорит о своей личной жизни. В начале года звезда пыталась начать отношения с мужчиной по имени Юрий, с которым познакомилась на телешоу «Давай поженимся». Однако «химии» между бывшей солисткой «Блестящих» и Юрием не возникло.

Как зовут нового бойфренда Семенович и чем он занимается, пока неизвестно.

Звёзды,Анна Семенович,
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