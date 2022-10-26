«Я особенная!»: Меган Маркл сделала генеалогический тест

Меган Маркл часто говорит о расизме и о том, что её саму порой дискриминировали по расовому признаку, начиная с учёбы в школе. Во время записи нового подкаста собственного шоу «Архетипы» она призналась, что сделала генеалогический ДНК-тест, чтобы выяснить, сколько в ней афроамериканской крови.

41-летняя герцогиня Сассекская заявила, что два года назад «стала погружаться в изучение подобных вопросов». Меган начала со специального теста, благодаря которому она выяснила, что на 43% генетически является нигерийской. Об этом она сообщила комикам Иссе Рэй и Зиве Фумудо в подкасте «Опровергнем мифы о чернокожих». Маркл также сообщила, что устала от стереотипов, из-за которых чернокожие женщины часто воспринимаются окружающими как агрессивные.

Гостья подкаста Зиве Фумудо призналась, что верит в нигерийское происхождение матери Меган, Дории Рэгланд и её самой.