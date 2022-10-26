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3 часа назад

«Я особенная!»: Меган Маркл сделала генеалогический тест, на 43% подтверждающий её родство с африканским континентом

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Меган Маркл часто говорит о расизме и о том, что её саму порой дискриминировали по расовому признаку, начиная с учёбы в школе. Во время записи нового подкаста собственного шоу «Архетипы» она призналась, что сделала генеалогический ДНК-тест, чтобы выяснить, сколько в ней афроамериканской крови.

«Я особенная!»: Меган Маркл сделала генеалогический тест
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

41-летняя герцогиня Сассекская заявила, что два года назад «стала погружаться в изучение подобных вопросов». Меган начала со специального теста, благодаря которому она выяснила, что на 43% генетически является нигерийской. Об этом она сообщила комикам Иссе Рэй и Зиве Фумудо в подкасте «Опровергнем мифы о чернокожих». Маркл также сообщила, что устала от стереотипов, из-за которых чернокожие женщины часто воспринимаются окружающими как агрессивные.

Гостья подкаста Зиве Фумудо призналась, что верит в нигерийское происхождение матери Меган, Дории Рэгланд и её самой.

«Я в этом даже не сомневаюсь: смотрю на тебя — и вижу свою тётю Узо, которая жила там всю жизнь. В ответ на это герцогиня Сассекская сообщила ей, что теперь всю свою благотворительную и общественную деятельность будет вести исключительно «через призму актуальных проблем чернокожих женщин».

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