Кальян на сцену и колбаса: продюсер назвал требования звезд

Дмитрий Ашуров, музыкальный и телепродюсер, рассказал о том, что чаще всего звезды пишут в своем райдере. У некоторых из них требования оказались необычными. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Продюсер пояснил, что у звезд требования могут быть разными и необычными. Одни просят личный самолет до места проведения концерта, другие, например Филипп Киркоров, настаивает на том, чтобы в гримерке всегда была "Кока-кола".

Почти все звезды требуют личное авто, кто-то просит приставить к ним охранников. Практически у всех знаменитостей в райдере есть алкоголь. При этом некоторые звезды могут требовать запрещенные вещества или принести кальян на сцену. Однако, до западных коллег, по словам Ашурова, нашим звездам пока что далеко. Например, Бейонсе требует, чтобы в концертном зале дезинфицировали всю сантехнику и унитазы.