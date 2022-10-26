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3 часа назад

Продюсер рассказал, что звезды чаще заказывают в гримерку яйца и колбасу

Мария Каткова

Дмитрий Ашуров, музыкальный и телепродюсер, рассказал о том, что чаще всего звезды пишут в своем райдере. У некоторых из них требования оказались необычными. Об этом сообщает "Лента.ру".

Кальян на сцену и колбаса: продюсер назвал требования звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер пояснил, что у звезд требования могут быть разными и необычными. Одни просят личный самолет до места проведения концерта, другие, например Филипп Киркоров, настаивает на том, чтобы в гримерке всегда была "Кока-кола".

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Почти все звезды требуют личное авто, кто-то просит приставить к ним охранников. Практически у всех знаменитостей в райдере есть алкоголь. При этом некоторые звезды могут требовать запрещенные вещества или принести кальян на сцену. Однако, до западных коллег, по словам Ашурова, нашим звездам пока что далеко. Например, Бейонсе требует, чтобы в концертном зале дезинфицировали всю сантехнику и унитазы.

Продюсер перечислил конкретные примеры. Так, Ольга Бузова всегда просит, чтобы в гримерке была колбаса, а Елка поддерживает ЗОЖ, поэтому просит гречку, яйца и авокадо.

Ранее сообщалось, что входит в райдеры Собчак, Карнавал и Билана.

Звёзды,Елка,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,
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