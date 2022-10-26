Елена Борщева сравнила свою дочь с супергероем

Юмористка Елена Борщева выявила особые навыки у своей дочери Умы Юшкевич. Девочка способна делать так, чтобы все сладости в доме исчезали без следа.

Артистка побывала со своей семилетней дочерью в игровом центре Москвы «Кидбург». Там дети попробовали себя в разных профессиях, а Юшкевич, как утверждает звезда КВН, отлично справилась с ролью супергероя. По ее словам, дочка уже не в первый раз проявляла свои сверхспособности на кухне, заставляя исчезнуть все сладости из буфета.