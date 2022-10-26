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1 час назад

Елена Борщева сравнила свою дочь с супергероем

Слово и Дело

Юмористка Елена Борщева выявила особые навыки у своей дочери Умы Юшкевич. Девочка способна делать так, чтобы все сладости в доме исчезали без следа.

Елена Борщева сравнила свою дочь с супергероем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка побывала со своей семилетней дочерью в игровом центре Москвы «Кидбург». Там дети попробовали себя в разных профессиях, а Юшкевич, как утверждает звезда КВН, отлично справилась с ролью супергероя. По ее словам, дочка уже не в первый раз проявляла свои сверхспособности на кухне, заставляя исчезнуть все сладости из буфета.

Ума Юшкевич появилась на свет с помощью процедуры искусственного оплодотворения. Артистка призналась, что на это были потрачены огромные средства, но результат, как и ожидалось, того стоил.

Звёзды,Елена Борщева,
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