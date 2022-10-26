Рианна выпустит новую песню

Певица возвращается в музыкальную индустрию.

Фото: Inc-News Inc-News

Слухи о том, что певица Рианна напишет саундтрек к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда», подтвердились.

Накануне компания Marvel представила тизер c названием картины и буквой «R», обозначающей присутствие исполнительницы в этом проекте.

Помимо этого, американские таблоиды со ссылкой на сотрудников Marvel сообщают, что Рианна действительно все это время занималась созданием композиции для фильма.

Долгожданный релиз новой «Черной пантеры» состоится уже 28 октября, и фанаты певицы ждут столько саму картину, сколько музыку своего кумира.