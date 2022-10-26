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3 часа назад

Рианна выпустит новую песню

Inc-News

Певица возвращается в музыкальную индустрию.

Рианна выпустит новую песню
Фото: Inc-NewsInc-News

Слухи о том, что певица Рианна напишет саундтрек к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда», подтвердились.

Накануне компания Marvel представила тизер c названием картины и буквой «R», обозначающей присутствие исполнительницы в этом проекте.

Помимо этого, американские таблоиды со ссылкой на сотрудников Marvel сообщают, что Рианна действительно все это время занималась созданием композиции для фильма.

Долгожданный релиз новой «Черной пантеры» состоится уже 28 октября, и фанаты певицы ждут столько саму картину, сколько музыку своего кумира.

Поклонники исполнительницы давно ждут ее возвращения на сцену, а саундтрек к фильму может положить начало этому возвращению.

Звёзды,Рианна,
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