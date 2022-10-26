Шифрин спровоцировал слухи о романе Прокловой и Золотухина

Ефим Шифрин опубликовал фотографию, которая спровоцировала слухи о романе Елены Прокловой и Валерия Золотухина. Снимком актер поделился в своих социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах Шифрин сидит рядом с Прокловой, а позади них встал Золотухин. Актер заявил, что не видел свою коллегу уже около 30 лет, в последний раз они встречались на съемках картины "Единственная".

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Поклонники, увидев фотографию, предположили, что у Прокловой и Золотухина был роман. В фильме "Единственная" они играли мужа и жену.