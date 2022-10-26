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22 минуты назад

Певица Севиль показала, как выглядит без макияжа

Super.ru

Певица Севиль — бывшая участница шоу «Голос», а ныне солистка Artik & Asti— частенько отвечает на вопросы подписчиков в Инстаграм* (запрещен в РФ). И всегда довольно откровенно. Не проигнорировала артистка и просьбу показать свои фотографии, где она без грамма косметики, и смело опубликовала такой снимок.

Певица Севиль показала, как выглядит без макияжа
Фото: Super.ruSuper.ru

На нем Севиль запечатлена в бассейне, вероятно, во время отдыха в жарких странах. Мы видим, как по ее лицу стекают капли воды и, в общем-то, верим, что макияжа на певице нет. Что же, отметим отличное состояние кожи: налицо (вернее, на лице) гладкость, упругость и вполне ровный и здоровый тон. Севиль, как насчет того, чтобы и на сцену так выходить? Столько времени на майке сэкономить можно! И мицеллярка целее.

Super.ru

Напомним, что Севиль Велиева пришла в группу в начале этого года, сменив Анну Asti (Дзюбу). Тогда основатель коллектива Артем Умрихин сразу предупредил, что Севиль — никак не новая Asti, а Artik & Asti — это просто название группы. Вокалист попросил не сравнивать экс-солистку с новенькой, а просто принять это как должное.

Звёзды,Артем Умрихин,
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