Кто из звезд выходил замуж в черном платье

Эти невесты решили отказаться от белоснежного наряда и выглядели ничуть не менее элегантно.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Белое платье, белая фата» — именно такой, как в популярной песне, большинство представляет невесту. Конечно, многие девушки с детства мечтают однажды выбрать самый красивый белоснежный наряд, в котором отправятся в загс или церковь. Но некоторые невесты предпочитают более экстремальные варианты и шокируют близких и публику появлением на свадьбе в роскошных черных платьях.

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Одной из первых, кто выбрал темный наряд для торжества, была Мэрилин Монро. Заключая брак во второй раз, актриса не стала надевать белое платье, а пришла на церемонию в лаконичном черном. Единственным светлым элементом в образе Мэрилин стал воротничок. Знаменитость признавалась, что короткое черное платье позволило ей справиться с волнением и чувствовать себя комфортно в важный день.

По стопам Монро пошла и звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер. Актриса, выходя замуж за Мэттью Бродерика, решила отказаться от традиционного белоснежного наряда и надела черное пышное платье с корсетом и многослойной юбкой. Правда, вскоре Сара пожалела о таком экстравагантном выборе: в нескольких интервью она признавалась, что хотела бы вернуть время назад и появиться перед алтарем в белом платье.

Такая возможность у артистки была в кино: ее героиня Керри Брэдшоу перед свадьбой примерила множество роскошных дизайнерских нарядов. Кстати, все они оказались Саре к лицу.

Тина Тернер тоже решила отказаться от возможности блистать в белом платье. На свадьбу с Эрвином Бахом она надела черный короткий наряд с пышной юбкой и зеленой подкладкой. Жених, по слухам, был в восторге. Впрочем, Эрвин так долго добивался руки и сердца Тины, что полностью поддержал все идеи невесты, касающиеся церемонии.

Как и Тина, Аврил Лавин тоже долго мечтала о черном свадебном платье, но для церемонии с первым мужем все же согласилась на более классический наряд. После развода певица заявила, что, если выйдет замуж второй раз, обязательно осуществит все задумки. В 2013 году Аврил согласилась стать женой Чеда Крюгера и воплотила в жизнь мечты о готической невесты: к алтарю артистка отправилась в роскошном черном платье, в руках у нее был букет черных роз. Даже торт на церемонии был черного цвета.