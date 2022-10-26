Звезда «Comedy Woman» впервые показала старших сыновей

Комик Наталья Медведева показала поклонникам подросших сыновей, опубликовав фото с семейного посещения циркового представления.
Медведева на минувших выходных вместе со своим супругом и детьми посетила представление в цирке. Фото она опубликовала в своем аккаунте в социальных сетях. В кадре — семилетний Илья и четырехлетний Тимофей. Ранее артистка не показывала своих детей, предпочитая держать семейную жизнь в тайне.
«Наша банда! Правда, не вся! Ходили в цирк на Цветном в субботу, самого маленького члена семьи оставили дома. Начну вас наконец знакомить со своей семьей ближе», — подписала фото Медведева.
Этим летом звезда Comedy Woman стала мамой еще одного малыша. Немногие поклонники знали, что знаменитость готовится в третий раз стать мамой. Факт своей беременности она также тщательно скрывала от посторонних глаз.