Звезда «Comedy Woman» впервые показала старших сыновей

Медведева на минувших выходных вместе со своим супругом и детьми посетила представление в цирке. Фото она опубликовала в своем аккаунте в социальных сетях. В кадре — семилетний Илья и четырехлетний Тимофей. Ранее артистка не показывала своих детей, предпочитая держать семейную жизнь в тайне.