Газманов рассказал о реакции сына на развод с его первой женой

Народный артист России Олег Газманов прокомментировал слова сына о том, что тот болезненно принял его расставание с первой супругой Ириной Газмановой, с которой он состоял в браке с 1975 по 1997 годы.

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Российский исполнитель решил прокомментировать слова своего наследника, певца Родиона Газманова, о разводе родителей. По словам Олега Газманова, его сын "кокетничает", говоря о том, что тяжело переживал этот момент, когда был подростком. Артист заверил, что тогда скорее он сам переживал и волновался, передает издание "Дни.ру".

"Я сказал ему, что так получилось в нашей жизни и по-другому нельзя", – цитирует СМИ 71-летнего артиста.

Он добавил, что сын поинтересовался, останется ли у него компьютер "Макинтош" с играми, когда родители разведутся. Газманов пообещал, что он никуда не денется, после чего сын успокоился, "у него отлегло", пишет СМИ.