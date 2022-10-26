Толкалина полностью обнажилась в гримерке

44-летняя актриса Любовь Толкалина в последнее время стала часто делиться откровенными снимками. Так, на отдыхе на Мальдивских островах звезда не раз показывала свою обнаженные формы.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

И вот сейчас в личном блоге артистка выложила пикантный кадр. На фотографии Толкалина позирует полностью голой. Однако свои интимные места знаменитость решила замазать.