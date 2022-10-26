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1 час назад

Любовь Толкалина полностью обнажилась в гримерке

WomanHit.ru

44-летняя актриса Любовь Толкалина в последнее время стала часто делиться откровенными снимками. Так, на отдыхе на Мальдивских островах звезда не раз показывала свою обнаженные формы.

Толкалина полностью обнажилась в гримерке
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

И вот сейчас в личном блоге артистка выложила пикантный кадр. На фотографии Толкалина позирует полностью голой. Однако свои интимные места знаменитость решила замазать.

Одни пользователи Сети восхищаются смелостью Любови. Другие же критикуют действия знаменитости. Они считают, что не стоит публиковать такие откровенные снимки в 40-летнем возрасте. Но сама актриса спокойно относится к критике в свой адрес.

Звёзды,Любовь Толкалина,
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