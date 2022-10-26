Хирург назвала "страшненьких", но харизматичных актеров

Виктория Блинова, пластический хирург, назвала привлекательных актеров, внешность которых не вписывается в общепринятые стандарты красоты. Об этом сообщает News.ru.

Фото: Кадр из фильма "Укрощение строптивой" Кадр из фильма "Укрощение строптивой"

Самым красивым из таких она назвала Адриано Челентано. По мнению эксперта, у него харизматичная внешность. Его часто сравнивали с обезьяной, но он смог вывести этот недостаток в достоинство.

На втором месте по привлекательности оказался Жерар Депардье. Он не похож на своих французских коллег: имеет крупный нос и лишний вес, но по-прежнему остался привлекательным.

Также в пятерку "страшненьких", но харизматичных актеров вошли Хавьер Бардем, Венсан Кассель и Жан Рено.