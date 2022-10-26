Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона подозревают в воссоединении

В одном из подарков Ким Кардашьян по случаю ее 42-летия заметили намек на возобновление отношений с ее бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает Cosmopolitan.
В прошлые выходные Ким Кардашьян опубликовала фотографию в личном блоге. На ней можно увидеть несколько белоснежных букетов роз и свечу Jasmin бренда Diptyque. Название аромата спровоцировало слухи в социальных сетях. Как известно, Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян называют друг друга Жасмин и Аладдин благодаря их скетчу в Saturday Night Live. Поклонники начали обсуждать и предполагать, что это был подарок от бывшего бойфренда.
Слухи подогрели и другие источники. По их данным, пара устраивает тайные свидания в отелях и на острове Статен-Айленд.
«Пит навестил Ким в ее номере. А на следующий день ее видели пробирающейся через черный ход отеля в переодетом виде и запрыгнувшей в ожидающий ее Escalade, чтобы навестить Пита на Статен-Айленде», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что сестры Кардашьян выпустили коллекцию клатчей, вдохновленных их любимыми вещами.