Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона подозревают в воссоединении

В одном из подарков Ким Кардашьян по случаю ее 42-летия заметили намек на возобновление отношений с ее бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном . Об этом сообщает Cosmopolitan.

В прошлые выходные Ким Кардашьян опубликовала фотографию в личном блоге. На ней можно увидеть несколько белоснежных букетов роз и свечу Jasmin бренда Diptyque. Название аромата спровоцировало слухи в социальных сетях. Как известно, Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян называют друг друга Жасмин и Аладдин благодаря их скетчу в Saturday Night Live. Поклонники начали обсуждать и предполагать, что это был подарок от бывшего бойфренда.