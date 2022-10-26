Орлова рассказала, как относятся к русским в Европе

Певица и актриса Ольга Орлова высказалась о том, как в странах Европы относятся к русским. Об этом сообщает "Телепрограмма".

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Звезда рассказала о своем отдыхе за границей. В этот раз она посетила несколько зарубежных стран, в том числе Турцию, Италию и Францию.

Орлова отметила, что везде к русским относятся "очень хорошо", и она не сталкивалась с негативом. Звезда заявила, что не поймала ни одного косого взгляда.

Однако отпуск был не идеальным. Сначала у звезды вытащили наличные деньги из сумки, а российские карты за границами расплатиться невозможно. Также авиакомпания потеряла багаж певицы во время пересадки. Она рассказала, что летела в Европу транзитом через Баку.