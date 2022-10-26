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12 минут назад

Белла Хадид показала осеннюю альтернативу шапкам и снудам

Inc-News

26-летняя модель прошлась по Нью-Йорку в милом полосатом шлеме-колпаке.

Белла Хадид показала осеннюю альтернативу шапкам и снудам
Фото: Inc-NewsInc-News

Белла Хадид часто переносит модные тренды с подиумов на городские улицы. В этот раз она продемонстрировала как можно интегрировать в осенний образ вязаный шлем-колпак, который может навеять некоторым воспоминания о детских годах. Тем не менее, подобный аксессуар не сходил с мировых фэшен-показов коллекций, предназначенных для прохладного сезона.

Красно-белый колпачок Хадид сделала центром своего лука, когда на днях прогулялась по Нью-Йорку. Надев тёплое трикотажное платье с фигурными вырезами на рукавах и дополнив его плотными колготками и объёмными сапогами, модель «разбавила» этот монохромный образ оригинальным головным убором. Чувствовала себя при этом Белла вполне комфортно, защитив уши от ветра, а волосы от укладки.

Подобные аксессуары предлагают в этом сезоне практически все известные модные дома. В их числе Gucci, Max Mara, Coperni, Rochas и др.

Звёзды,Белла Хадид,
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