Белла Хадид показала осеннюю альтернативу шапкам и снудам

26-летняя модель прошлась по Нью-Йорку в милом полосатом шлеме-колпаке.

Фото: Inc-News Inc-News

Белла Хадид часто переносит модные тренды с подиумов на городские улицы. В этот раз она продемонстрировала как можно интегрировать в осенний образ вязаный шлем-колпак, который может навеять некоторым воспоминания о детских годах. Тем не менее, подобный аксессуар не сходил с мировых фэшен-показов коллекций, предназначенных для прохладного сезона.

Красно-белый колпачок Хадид сделала центром своего лука, когда на днях прогулялась по Нью-Йорку. Надев тёплое трикотажное платье с фигурными вырезами на рукавах и дополнив его плотными колготками и объёмными сапогами, модель «разбавила» этот монохромный образ оригинальным головным убором. Чувствовала себя при этом Белла вполне комфортно, защитив уши от ветра, а волосы от укладки.