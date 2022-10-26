Бузова вышла в свет без нижнего белья

Ольга Бузова буквально с корабля на бал. Только прилетела в Москву и сразу на светское мероприятие — юбилей журнала Marie Claire. Но сначала — в дорогущий салон за первоклассным голливудским макияжем с красной помадой и укладкой с эффектом мокрых волос. Их ведущая проекта «Звезды в Африке» решила не оставлять распущенными, а собрала в скромный пучок.

Фото: Super.ru Super.ru

Убийственно нескромным же был наряд Ольги, в который она облачилась после того, как бьюти-образ был готов. Для мероприятия блогерша выбрала асимметричное черное платье с голыми животом и спиной, а также завязками на плече и... ягодицах. Они, кстати, были оголены до предела, а в положении сидя вообще казалось, что завязки вот-вот порвутся. Тогда бы Ольга, вероятно, осталась абсолютно голой: как носить нижнее белье под таким откровенным платьем, для нас осталось загадкой. Самая популярная точка зрения: его на Бузовой не было.

В целом мнения, как всегда, разделились. Кто-то из подписчиков в Инстаграме* писал, что лук Бузовой умереть не встать и суперсекси, а кто-то назвал наряд безвкусным и пошлым. Равнодушных не было. Впрочем, как и всегда в случае Ольги.