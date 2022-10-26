Фигура Летучей в купальнике восхитила поклонников

«Что будет дальше? Ваши новые фотографии волшебны», «Вы очень красивая, ухоженная. Для меня являетесь вдохновительницей», «Лена, вы великолепны». «Потрясающая фигура. Как держите себя в форме?», «Какая вы красавица», — написали подписчики.