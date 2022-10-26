Арми Хаммер в растрепанном виде замечен в США после новых обвинений

Не так давно мы писали, что Арми Хаммер переехал жить на Каймановы острова. Там актер обосновался после скандала и обвинений в каннибализме. В прошлом году несколько девушек заявили, что кинозвезда принуждал их к интимной связи и говорил, что хочет попробовать их кровь и органы на вкус. В итоге Арми рассудил, что оставаться в США ему небезопасно, и улетел подальше.

Фото: Super.ru Super.ru

Ну а в июле 2022 года он неожиданно почему-то вернулся в Лос-Анджелес, да еще и угодил в объективы папарацци. Бедняжка, видимо, забыл, что в Калифорнии фотографы на каждом шагу. Вид у Хаммера на фото, мягко скажем, не очень: растянутая футболка не по размеру, помятое лицо, растрепанные волосы. Что делал бывший актер и куда направлялся в таком образе, остается только догадываться.