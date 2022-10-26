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1 час назад

Арми Хаммер в растрепанном виде замечен в США после новых обвинений

Super.ru

Не так давно мы писали, что Арми Хаммер переехал жить на Каймановы острова. Там актер обосновался после скандала и обвинений в каннибализме. В прошлом году несколько девушек заявили, что кинозвезда принуждал их к интимной связи и говорил, что хочет попробовать их кровь и органы на вкус. В итоге Арми рассудил, что оставаться в США ему небезопасно, и улетел подальше.

Арми Хаммер в растрепанном виде замечен в США после новых обвинений
Фото: Super.ruSuper.ru

Ну а в июле 2022 года он неожиданно почему-то вернулся в Лос-Анджелес, да еще и угодил в объективы папарацци. Бедняжка, видимо, забыл, что в Калифорнии фотографы на каждом шагу. Вид у Хаммера на фото, мягко скажем, не очень: растянутая футболка не по размеру, помятое лицо, растрепанные волосы. Что делал бывший актер и куда направлялся в таком образе, остается только догадываться.

Недавно компания American Express подала на него в суд из-за невыплаченного долга почти в 67 тысяч долларов. Быть может, Хаммер остается дома, в США, как раз из-за этого дела –– на островах-то ему явно нравилось больше. В любом случае, Арми, соберись! Не узнаем в тебе прежнего красавчика.

Звёзды,Арми Хаммер,
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