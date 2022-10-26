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2 часа назад

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна раскрыла правду о рождении сына

Мария Иглина

Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова состоят в браке уже три года и воспитывают общего сына Вагана, которому два года. Долгое время супруги скрывали от поклонников и прессы рождение ребенка, о прибавлении они сообщили лишь спустя полгода.

В беседе с поклонниками в социальных сетях Брухунова рассказала, что она, как и многие другие женщины, тоже столкнулась с проблемами:

"Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности"

Брухунова раскрыла тайну "американской" дочери Петросяна

При этом супруга юмориста заявила, что не стоит отчаиваться:

"Господь все видит, и он обязательно подарит вам золотого, самого лучшего на свете малыша. Главное — ни на одну секундочку не сомневаться, просто верьте. Все обязательно будет!"

Ранее Шифрин спровоцировал слухи о романе Прокловой и Золотухина.

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