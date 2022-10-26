Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова состоят в браке уже три года и воспитывают общего сына Вагана, которому два года. Долгое время супруги скрывали от поклонников и прессы рождение ребенка, о прибавлении они сообщили лишь спустя полгода.