Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова состоят в браке уже три года и воспитывают общего сына Вагана, которому два года. Долгое время супруги скрывали от поклонников и прессы рождение ребенка, о прибавлении они сообщили лишь спустя полгода.
В беседе с поклонниками в социальных сетях Брухунова рассказала, что она, как и многие другие женщины, тоже столкнулась с проблемами:
"Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности"
При этом супруга юмориста заявила, что не стоит отчаиваться:
"Господь все видит, и он обязательно подарит вам золотого, самого лучшего на свете малыша. Главное — ни на одну секундочку не сомневаться, просто верьте. Все обязательно будет!"