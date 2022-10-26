Грейс Элизабет в "барочном золоте" снялась для обложки Vogue

На новой обложке Vogue France Грейс Элизабет позировала в платье с золотыми узорами от Dolce Gabbana Alta Moda. К образу стилисты добавили прозрачные перчатки и головной убор повторяющий текстуру наряда. Модели сделали нюдовый макияж с шоколадной помадой. Образ отражает стиль барокко, который по мнению издания, частично возвращается в тренды.

«Наше кредо перед зимой? Стремиться к главному в жизни женщины (в моде), чтобы создать легенду. Здесь есть все: от удобного блеска до спортивного шика и экстравагантности итальянской моды. Vogue France создает новую классику, ставшую must-have, с правильным балансом между удобством и высокой модой, которая не подчиняется сезонам. Главное призвание одежды — заставлять нас мечтать, черпайте вдохновение на вечеринках, чтобы согреть свое сердце и тело», — сообщает издание на официальном сайте.