Наряд Бузовой стал предметом насмешек

Наряд российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой стал предметом насмешек в сети. Соответствующие видеоролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость поделилась видео, в котором она прогуливается по улице в облегающих брюках и боди бежевого цвета. На кадре видно, что на ней отсутствует бюстгальтер. Бузова надела туфли на толстом каблуке в тон наряда и серьги в форме сердца. «Это я иду думать, какое слово теперь мы будем использовать вместо запрещенного "ОК"», — подписала поп-исполнительница публикацию, которая набрала более 67 тысяч лайков.

Фанаты не оценили наряд, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Снимите это немедленно!», «Ну, не Дженнифер Лопес», «Как-то не очень... Полновата для этого наряда», «Ну, рассмешила... Неужели она думает, что это красиво», «Ужасные брюки, прям вообще не сидят», — высказывались они.