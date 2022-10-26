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1 час назад

Кристина Асмус появилась на прогулке с таинственным незнакомцем

New Magazine

Личная жизнь Кристины Асмус не является достоянием общественности. Знаменитость тщательно следит за тем, чтобы информация о ее партнерах не просочилась в Сеть. После развода с Гариком Харламовым девушке приписывали множество романов с коллегами, однако актриса всегда опровергала эти слухи. Однако в ее жизни все-таки есть мужчина, который смог завоевать ее сердце. Об этом Кристина лично рассказывала. Асмус даже познакомила возлюбленного со своей семьей. А вот с публикой пока что нет. Поэтому поклонники продолжают гадать, кто же этот счастливчик.

Асмус появилась на прогулке с таинственным незнакомцем
Фото: New MagazineNew Magazine

Накануне Кристина Асмус опубликовала редкие фотографии с молодым человеком. Пара отправилась на прогулку в парк. На первом фото актриса позирует одна, а вот на втором Кристина и ее кавалер идут за ручку. Пара позирует спиной к камере, поэтому личность мужчины выяснить так и не удалось. Хотя многие уже предполагают, что спутником Кристины является молодой актер Роман Евдокимов. Девушке уже давно приписывают роман с 27-летним артистом. И кстати, опровергать этот слух знаменитость не стала, а просто таит молчание.

Напомним, что пару лет назад Кристина развелась со своим супругом Гариком Харламовым. Причины расставания артисты называть не стали. Некоторые уверены, что разногласиям супругов послужил фильм «Текст», в котором Асмус сыграла главную роль. Другие же настаивают на том, что девушка бросила Харламова из-за того, что он стал хуже выглядеть. В любом случае, Кристина и Гарик больше не вместе, у каждого своя личная жизнь. Однако все же их продолжает связывать общая дочь Анастасия.

Звёзды,Роман Евдокимов,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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