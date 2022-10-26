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46 минут назад

Наталья Фриске поведала о трудностях материнства

New Magazine

В начале апреля этого года Наталья Фриске впервые стала мамой. Это было долгожданное событие для всей семьи. Женщина давно мечтала стать матерью. Так, при помощи ЭКО она смогла осуществить свою мечту. Правда, с биологическим отцом малышки Наталья рассталась еще во время беременности. Мужчина приехал на выписку из роддома, в последствии новоиспеченная мама пожалела о встрече с бывшим возлюбленным. Сейчас сестра покойной Жанны Фриске наслаждается материнством и отдыхает со своим отцом, Владимиром Копыловым, и дочерью Луной за границей.

Фриске поведала о трудностях материнства
Фото: New MagazineNew Magazine

К сожалению, не все проходит так гладко, как хотелось бы. В августе у малышки прорезался первый зубик. Наталья не могла поверить, что это правда, ведь девочка была еще совсем мала. Теперь у Луны начинают резаться и другие зубки. В связи с этим Фриске проживает бессонные ночи.

«Ходим ночью по отелю, не хочет спать. Четыре зубика лезут… Этот тяжело нам дается, с температурой. Ну и дедушке лимон искали. У меня на отдыхе два ребенка», — рассказывает Наталья.

Самое печальное, что в Турции нет нужных лекарств, которые смогли бы облегчить состояние Луны. Но Наталья Фриске нашла выход из этой ситуации.

«У нас любимая игрушка теперь это холодная ложка. Ни в одной аптеке нет мази для зубок, есть только жаропонижающие. А я не хочу ребенка пичкать всякими жаропонижающими. Хотя температура у нас была где-то 38. Я купила электронный градусник, но он, мне кажется, немножечко гонит. Он показывал 37.8», — делится молодая мама.

Помимо малышки Луны, стало нездоровиться и Владимиру Копылову. У главы семейства тоже поднялась температура, но сейчас он уже идет на поправку. Наталья шутит, что на отдыхе у нее два ребенка. Однако ненастные дни прошли и теперь семья отдыхает на пляже под лучами теплого солнца.

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