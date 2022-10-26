Стриженова раскрыла правду о семейной жизни

На днях Екатерина и Александр Стриженовы отметили годовщину свадьбы.

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Екатерина и Александр Стриженовы поженились 35 лет назад. Накануне супруги отметили годовщину свадьбы. Стоит отметить, что возлюбленные были очень юными, когда вступили в брак. Екатерина и Александр познакомились еще в подростковом возрасте, но уже тогда знали, что это навсегда. Супруги воспитали двоих дочерей — Анастасию и Александру. Старшая дочь, проживающая в Америке, подарила родителям внука Петра. На данный момент, Петя — единственный внук Стриженовых, которому они отдают всю свою любовь и заботу.

Семейную пару Стриженовых считают идеальной, с которой можно брать пример. Но сами супруги признаются, что им приходится много работать над отношениями. Екатерина трогательно поздравила супруга с коралловой свадьбой, а также призналась, что они с Александром совершенно разные люди, но им удается быть вместе уже столько лет.

«Не понимаю, как Бог соединил двух абсолютно разных людей? До сих пор спорим, доказываем и живем — нашему браку 35 лет!», — пишет Екатерина Стриженова.

Также, к поздравлениям присоединилась и старшая дочь Анастасия. Она поздравила родителей с 35-летием супружеской жизни. Она посвятила публикацию в социальной Сети Екатерине и Александру. «Мама, папа, вы, главное, будьте здоровы, а счастливыми вы и так делаете друг друга каждый день. Настоящий пример любви. Спасибо за жизнь, нам очень повезло с вами», — написала Анастасия.