Белла Хадид изменила винтажное платье с разрезами из-за премии

Супермодель Белла Хадид стала приглашенной звездой на церемонии вручения премии Fashion Trust Arabia Awards в Дохе. Снимки с мероприятия появились в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Белла Хадид выбрала для премии платье Azzedine Alaïa сезона осень-зима 1986 года. Изначально в наряде предполагались разрезы на плече и бедре, но для мероприятия в Дохе модель попросила переработать платье и представила его новую версию.

На ковровой дорожке Белла Хадид появилась в сопровождении своего отца Мохамеда Хадид. Поклонники успели заснять момент, когда супермодель заботливо поправляла прическу отцу перед папарацци.

В минувший вторник, 25 октября, Белла Хадид посетила открытие выставки «Baghdad: Eye's Delight» в Музее исламского искусства в столице Катара Дохе. Для выхода в свет модель выбрала плотно облегающий фигуру костюм из новой коллекции Schiaparelli: жакет с глубоким декольте и юбку длины миди, декорированные крупными золотыми пуговицами.