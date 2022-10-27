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37 минут назад

Белла Хадид изменила винтажное платье с разрезами из-за премии Fashion Trust Arabia

Газета.Ruиещё 1

Супермодель Белла Хадид стала приглашенной звездой на церемонии вручения премии Fashion Trust Arabia Awards в Дохе. Снимки с мероприятия появились в социальных сетях.

Белла Хадид изменила винтажное платье с разрезами из-за премии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Белла Хадид выбрала для премии платье Azzedine Alaïa сезона осень-зима 1986 года. Изначально в наряде предполагались разрезы на плече и бедре, но для мероприятия в Дохе модель попросила переработать платье и представила его новую версию.

На ковровой дорожке Белла Хадид появилась в сопровождении своего отца Мохамеда Хадид. Поклонники успели заснять момент, когда супермодель заботливо поправляла прическу отцу перед папарацци.

В минувший вторник, 25 октября, Белла Хадид посетила открытие выставки «Baghdad: Eye's Delight» в Музее исламского искусства в столице Катара Дохе. Для выхода в свет модель выбрала плотно облегающий фигуру костюм из новой коллекции Schiaparelli: жакет с глубоким декольте и юбку длины миди, декорированные крупными золотыми пуговицами.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид, Адут Акеч и Лила Мосс номинированы на звание «Модель года».

Звёзды,Белла Хадид,
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