Селена Гомес впервые откровенно рассказала о биполярном расстройстве

Певица Селена Гомес впервые раскрыла подробности состояния здоровья после того, как ей диагностировали биполярное расстройство. Об этом она рассказала в своем новом документальном фильме «Селена Гомес: Мои мысли и я».
«Когда я только узнала об этом, я не знала, как мне дальше с этим жить. Что, если это случится снова? Что, если в следующий раз я не смогу с ним справиться? Мне нужно было день за днем принимать его. Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее и могу контролировать свои мысли и чувства», — заявила Селена Гомес.
В 2014 году у Селены Гомес была обнаружена красная волчанка, а спустя несколько лет ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Певица занимается развитием своей благотворительной компании, которая помогает женщинам с психологическими проблемами. Селена Гомес не раз признавалась, что перестала пользоваться социальными сетями, так как они негативно сказывались на ее ментальном здоровье.
Ранее сообщалось, что Селена Гомес и Хейли Бибер впервые после скандала позировали вместе на вечеринке.