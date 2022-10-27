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2 часа назад

Селена Гомес впервые откровенно рассказала о биполярном расстройстве

Газета.Ruиещё 1

Певица Селена Гомес впервые раскрыла подробности состояния здоровья после того, как ей диагностировали биполярное расстройство. Об этом она рассказала в своем новом документальном фильме «Селена Гомес: Мои мысли и я».

Селена Гомес впервые откровенно рассказала о биполярном расстройстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда я только узнала об этом, я не знала, как мне дальше с этим жить. Что, если это случится снова? Что, если в следующий раз я не смогу с ним справиться? Мне нужно было день за днем принимать его. Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее и могу контролировать свои мысли и чувства», — заявила Селена Гомес.

В 2014 году у Селены Гомес была обнаружена красная волчанка, а спустя несколько лет ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Певица занимается развитием своей благотворительной компании, которая помогает женщинам с психологическими проблемами. Селена Гомес не раз признавалась, что перестала пользоваться социальными сетями, так как они негативно сказывались на ее ментальном здоровье.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес и Хейли Бибер впервые после скандала позировали вместе на вечеринке.

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