Селена Гомес впервые откровенно рассказала о биполярном расстройстве

«Когда я только узнала об этом, я не знала, как мне дальше с этим жить. Что, если это случится снова? Что, если в следующий раз я не смогу с ним справиться? Мне нужно было день за днем принимать его. Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее и могу контролировать свои мысли и чувства», — заявила Селена Гомес.