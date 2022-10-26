53-летняя супермодель Кристенсен выложила фото в купальнике

Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала несколько фото в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

53-летняя Хелена Кристенсен выложила в личном блоге серию фотографий, на которых предстала в купальнике. Супермодель выбрала слитную модель белого цвета с минималистичным цветочным принтом и открытой спиной.

Поклонники Кристенсен восхитились ее физической формой в комментариях. «Красивая», «Длинные ноги», «Просто потрясающая», «Русалка», «Потрясающее место и очаровательная женщина», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Несмотря на возраст, Хелена продолжает заниматься модельной деятельностью. В сентябре она приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке, выйдя на подиум во время шоу Vogue в честь 130-летия издания.