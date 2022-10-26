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19 минут назад

53-летняя супермодель Хелена Кристенсен выложила фото в купальнике

Газета.Ru

Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала несколько фото в купальнике. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

53-летняя супермодель Кристенсен выложила фото в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Хелена Кристенсен выложила в личном блоге серию фотографий, на которых предстала в купальнике. Супермодель выбрала слитную модель белого цвета с минималистичным цветочным принтом и открытой спиной.

Поклонники Кристенсен восхитились ее физической формой в комментариях. «Красивая», «Длинные ноги», «Просто потрясающая», «Русалка», «Потрясающее место и очаровательная женщина», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Несмотря на возраст, Хелена продолжает заниматься модельной деятельностью. В сентябре она приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке, выйдя на подиум во время шоу Vogue в честь 130-летия издания.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Хелена Кристенсен показала редкие фото сына в день его 23-летия.

Звёзды,Хелена Кристенсен,
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