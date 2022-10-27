Спирс резко высказалась в адрес Гомес под фото в бикини

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс резко высказалась в адрес актрисы Селены Гомес под фото в бикини. Об этом сообщает Mirror.

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40-летняя Бритни Спирс выложила в социальных сетях несколько фотографий, на которых предстала в красном купальнике. В подписи к публикации певица обвинила в лицемерии другую звезду — подписчики предположили, что объектом нападок стала Селена Гомес. «Они твердят: «Это не то, чем я бы занималась». Но именно эти женщины снимают видео с бюджетом в 4 миллиона долларов, в котором облизывают домашнее мороженое», — высказалась исполнительница.

Дело в том, что в 2016 году Селена Гомес произнесла похожие слова на церемонии вручения премии The American Music Awards. «Я не хочу видеть ваши тела в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*. Я хочу посмотреть, что здесь», — сказала она, указав на сердце. Спустя четыре года звезда снялась в клипе BLACKPINK на песню «Ice Cream», где соблазнительно поедала мороженое в кадре.

Бритни Спирс, хотя и не была замечена в тесной дружбе с Селеной Гомес, пригласила ее к себе на свадьбу в июне этого года.