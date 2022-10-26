Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон снова вместе?

В конце лета Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном. Их отношения продлились около девяти месяцев: комик уже был готов перейти на следующий этап и сделать возлюбленной предложение руки и сердца, но Ким показался такой шаг слишком быстрым и инфантильным. Они остались друзьями, хотя приближенные к паре источники уверяют, что Пит тяжело переживал разрыв. Однако, кажется, история их романтических отношений не закончилась. Что сейчас происходит между звездами, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Как пишут западные таблоиды, Ким и Пит продолжают общаться. Дэвидсон старается поддерживать экс-возлюбленную после многочисленных скандалов, связанных с ее бывшим супругом Канье Уэстом (а рэпер сейчас отжигает по полной программе).

В СМИ также появилась информация, что Кардашьян и Дэвидсон больше, чем просто дружат. Издание Cosmopolitan и подписчики Ким заметили в ее социальных сетях «намек» на возобновившийся роман пары.