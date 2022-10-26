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28 минут назад

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон снова вместе?

Мира Маркина

В конце лета Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном. Их отношения продлились около девяти месяцев: комик уже был готов перейти на следующий этап и сделать возлюбленной предложение руки и сердца, но Ким показался такой шаг слишком быстрым и инфантильным. Они остались друзьями, хотя приближенные к паре источники уверяют, что Пит тяжело переживал разрыв. Однако, кажется, история их романтических отношений не закончилась. Что сейчас происходит между звездами, читайте в материале «Рамблера».

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон снова вместе?
Фото: Legion-mediaLegion-media

Как пишут западные таблоиды, Ким и Пит продолжают общаться. Дэвидсон старается поддерживать экс-возлюбленную после многочисленных скандалов, связанных с ее бывшим супругом Канье Уэстом (а рэпер сейчас отжигает по полной программе).

В СМИ также появилась информация, что Кардашьян и Дэвидсон больше, чем просто дружат. Издание Cosmopolitan и подписчики Ким заметили в ее социальных сетях «намек» на возобновившийся роман пары.

На днях Ким отметила свой 42-й день рождения: в социальных сетях звезда не преминула похвастаться роскошными букетами, которые ей подарили. На одном из снимков-то поклонники и заметили свечу с надписью «Жасмин». По их мнению, ее преподнес Кардашьян к празднику Дэвидсон, тем самым сделав отсылку к съемкам в шоу SNL, где их роман и зародился. Там Ким как раз появилась в образе принцессы Жасмин.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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