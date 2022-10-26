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1 час назад

Глюкоза призналась, что не простила возлюбленного-изменщика

Слово и Дело

Певица Глюкоза восхитилась смелостью коллеги Нюши, которая рассказала честную историю о предательстве супруга и прощении.

Глюкоза призналась, что не простила возлюбленного-изменщика
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Она сомневается, что смогла бы сделать такой шаг. Артистка в молодости столкнулась с изменой возлюбленного. Тогда исполнительница не смогла простить изменщика и разорвала отношения.

«Была в жизни измена. Я не смогла, да. Но вы знаете, сложно сейчас сказать, потому что тогда это были просто отношения, такие юношеские, можно так сказать», — поделилась артистка в эфире программы Пятого канала «Светские хроники».

Она также пришла в восторг от поступка Нюши. По ее мнению, своим откровением звезда «могла спасти не одну семью». Исполнительница хита «Выбирать чудо» рассказала о предательстве в семье. Певица нашла в себе силы простить неверного мужа.

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