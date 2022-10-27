Глюкоза призналась, что не смогла простить измену возлюбленному

Певица Глюкоза рассказала о том, что в юности пережила измену избранника. Ее слова цитирует «Пятый канал».

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По словам артистки, ее возлюбленный в какой-то момент жизни предпочел другую. «Была в жизни измена. Я не смогла, да. Но вы знаете, сложно сейчас сказать, потому что тогда это были просто отношения, такие юношеские, можно так сказать», — высказалась Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова).