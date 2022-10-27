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20 минут назад

Глюкоза призналась, что не смогла простить измену возлюбленному

Газета.Ruиещё 2

Певица Глюкоза рассказала о том, что в юности пережила измену избранника. Ее слова цитирует «Пятый канал».

Глюкоза призналась, что не смогла простить измену возлюбленному
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артистки, ее возлюбленный в какой-то момент жизни предпочел другую. «Была в жизни измена. Я не смогла, да. Но вы знаете, сложно сейчас сказать, потому что тогда это были просто отношения, такие юношеские, можно так сказать», — высказалась Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова).

Как утверждает певица, сейчас она не так категорично относится к отношениям. Звезда много работает над собой, чтобы ее супруг Александр Чистяков, с которым она в браке 16 лет, продолжал восхищаться женой. Глюкоза рассказала, что даже прошла курсы интимного мастерства.

Звёзды,Александр Чистяков,
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