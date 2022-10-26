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1 час назад

50-летняя Гвинет Пэлтроу в платье с разрезами посетила вечеринку в Беверли-Хиллз

Газета.Ru

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу вышла в свет в платье с разрезами. Об этом сообщает Daily Mail. 50-летняя Гвинет Пэлтроу была замечена на вечеринке в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США).

Пэлтроу в платье с разрезами посетила вечеринку в Беверли-Хиллз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса появилась на публике в платье на одно плечо со смелыми разрезами и принтом в полоску. Наряд подчеркнул ее подтянутую фигуру — накачанный пресс и стройные ноги. Пользователи Daily Mail восхитились физической формой Гвинет Пэлтроу.

"Нравится она вам или нет, но Гвинет выглядит потрясающе в свои 50 лет", "У Гвинет красивые ноги", "Может быть она и в возрасте, но в отличной форме", — писали они в комментариях под соответствующей статьей.

Звёзды,Гвинет Пэлтроу,
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