Пэлтроу в платье с разрезами посетила вечеринку в Беверли-Хиллз

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен и писательница Гвинет Пэлтроу вышла в свет в платье с разрезами. Об этом сообщает Daily Mail. 50-летняя Гвинет Пэлтроу была замечена на вечеринке в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США).
Актриса появилась на публике в платье на одно плечо со смелыми разрезами и принтом в полоску. Наряд подчеркнул ее подтянутую фигуру — накачанный пресс и стройные ноги. Пользователи Daily Mail восхитились физической формой Гвинет Пэлтроу.
"Нравится она вам или нет, но Гвинет выглядит потрясающе в свои 50 лет", "У Гвинет красивые ноги", "Может быть она и в возрасте, но в отличной форме", — писали они в комментариях под соответствующей статьей.