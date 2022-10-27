Орлова опровергла слухи об ЭКО, которое якобы прошла Фриске

Месяц назад Ольга Орлова поделилась с миром радостным событием: она снова станет мамой! Оказалось, что 44-летняя певица сейчас ждет ребенка от своего нового мужа Валерия. Пара вместе уже больше трех лет, а вот поженилась только в декабре 2021-го.

Фото: Super.ru Super.ru

Теперь подписчики Ольги постоянно задают неуместные вопросы о беременности в личном блоге, а некоторые и вовсе угрожают. Злые языки вспоминают пример подруги певицы по группе «Блестящие» Жанны Фриске. Долгие годы ходили слухи, что ее сын Платон появился на свет благодаря процедуре ЭКО. Но теперь Орлова вдруг решила опровергнуть эту информацию.