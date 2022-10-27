Орлова опровергла слухи об ЭКО, которое якобы прошла Фриске

Месяц назад Ольга Орлова поделилась с миром радостным событием: она снова станет мамой! Оказалось, что 44-летняя певица сейчас ждет ребенка от своего нового мужа Валерия. Пара вместе уже больше трех лет, а вот поженилась только в декабре 2021-го.
Теперь подписчики Ольги постоянно задают неуместные вопросы о беременности в личном блоге, а некоторые и вовсе угрожают. Злые языки вспоминают пример подруги певицы по группе «Блестящие» Жанны Фриске. Долгие годы ходили слухи, что ее сын Платон появился на свет благодаря процедуре ЭКО. Но теперь Орлова вдруг решила опровергнуть эту информацию.
Отвечая на очередную порцию негатива в соцсетях, Ольга пояснила: беременность Жанны наступила естественным путем, и ее дальнейшие проблемы со здоровьем никак не связаны с ЭКО. Видимо, комментаторы настолько сильно надоели ведущей «Дома-2», что ей пришлось пойти на отчаянные меры.