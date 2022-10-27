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1 час назад

Савичева запустила туфлю в своего музыканта

РИА "ФедералПресс"

Певица Юлия Савичева призналась, что на последнем концерте покалечила одного из своих музыкантов. Артистка в порыве эмоций скинула с ноги туфлю и запустила ей прямо в голову коллеги.

Савичева запустила туфлю в своего музыканта
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На протяжении многих лет во время концерта от переизбытка эмоций я скидываю туфли и ухожу в разнос. В этот раз не обошлось без последствий», – написала Савичева в соцсетях.

Музыканту сразу же оказали первую помощь, ему ничего не угрожает. Однако поклонники все же посоветовали Юлии в следующий раз надевать менее травматичную обувь, пишет «ProЗвезд».

Звёзды,Юлия Савичева,
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